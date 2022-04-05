Такую информацию сообщает финское издание Yle.

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Министр считает, что Россию необходимо энергетически изолировать, поскольку это единственный способ повлиять на экономику РФ настолько сильно, чтобы это имело влияние на их действия. В частности, речь идет о поставках нефти из России в ЕС.

Нефть сейчас в Украине превращается в красную кровь,

– отметил Мика Линтиля.

По словам министра экономики Финляндии, отказ от российской нефти будет возможно компенсировать импортом из других стран.

Мика Линтиля беспрекословно согласился с тем, что отказ от импорта российских энергоносителей ухудшит уровень жизни европейцев и приведет к росту их расходов. Но несмотря на это он подчеркнул, что правительство Финляндии готово самостоятельно отказаться от российских энергоресурсов.

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