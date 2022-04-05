Таку інформацію повідомляє фінське видання Yle.

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Міністр вважає, що Росію необхідно енергетично ізолювати, оскільки це єдиний спосіб вплинути на економіку РФ настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії. Зокрема, йдеться про поставки нафти з Росії до ЄС.

Нафта зараз в Україні перетворюється на червону кров,

– зазначив Міка Лінтіля.

За словами міністра економіки Фінляндії, відмову від російської нафти буде можливо компенсувати імпортом з інших країн.

Міка Лінтіля беззаперечно погодився з тим, що відмова від імпорту російських енергоносіїв погіршить рівень життя європейців та призведе до зростання їхніх витрат. Та попри це він наголосив, що уряд Фінляндії готовий самостійно відмовитися від російських енергоресурсів.

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