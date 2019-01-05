Нефть и газ – от бога, власть – от отца: почему Азербайджан равно Алиев

В 2003 году 41-летний Ильхам Алиев стал самым молодым на то время главой среди постсоветских стран. Азербайджанская ЦИК объявила его победу с результатом почти 79% голосов. Фактически произошла первая на постсоветском пространстве передача власти по наследству: Гейдар Алиев отошел и его место занял сын Ильхам.

С тех пор Ильхам держится за президентское кресло хваткой питбуля. В 2018 выиграл свои четвертые выборы, и остается главным архитектором автократической формы власти, которая держится с одной стороны на щедрых залежах нефти и газа, а с другой – на силовиках и пользуясь коррупционными взаимосвязями олигархических кланов.

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Политолог Расим Мусабеков так описал сложившуюся ситуацию: "Он (Ильхам Алиев – 24 канал) смог сохранить общественный покой, который оставил ему наш национальный лидер Алиев (Гейдар Алиев – 24 канал). Не было бы стабильности и безопасности – никакие успехи не стали бы возможными".

ЦИК посчитала ему рекордные 86%. Согласно с изменениями, которые ранее команда Алиева внесла в конституцию, нынешняя его каденция будет уже не пятилеткой, а продлится семь лет. А потом он снова сможет баллотироваться на выборах президента: за поправки о неограниченном количестве президентских сроков уже проголосовали.

На этих выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, развитие и прогресс. Я уверен, что этот путь приведет Азербайджан к более счастливому будущему,

– заявил Ильхам Алиев.

А 15 лет назад победа Алиева-младшего обернулась чуть ли не гражданской войной. Сторонники оппозиции рассчитывали увидеть в президентском кресле кого-то нового. Поэтому фактически передача власти от Гейдара сыну Ильхаму их изрядно разозлила. И пока Алиев-младший готовился к инаугурации, Баку содрогалось от митингов и побоищ.

Старший Алиев, младший Путин

В октябре 2003 более трех тысяч сторонников кандидата в президенты от крупнейшей оппозиционной партии Азербайджана "Мусават" Исы Гамбара – двинулись по центральным улицам столицы до площади Свободы. Мол, результаты голосования подтасованы благодаря админресурсу клана Алиевых. И требовали отдать президентство кандидату, занявшему второе место в гонках – своему лидеру Исе Гамбару.

Оппозиционеры были решительными, и сначала им легко удалось смести на своем пути кордоны полицейских. Кто знает, чем бы все закончилось, но Алиев бросил на помощь силовикам бойцов из полка внутренних войск. Водометы, слезоточивый газ, собаки и дубинки закончили бунт. Несколько десятков людей получили тяжелые ранения, более сотни – арестованы.

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Прошло 15 лет, и сегодня в Азербайджане мало кому хватает смелости открыто критиковать власть. За это можно вылететь с работы или попасть на несколько лет за решетку. Впрочем, Азербайджан как независимая республика действительно сделал значительный рывок вперед. Баку называют "Кавказским Парижем". Фигура президента в 190 сантиметров ростом будто подчеркивает чувство стабильности и процветания экономики. И если для одних это – уверенность в завтрашнем дне, то для других – период застоя и узурпации власти одной семьей.

Младший Алиев, старший Путин

Гейдар Алиев пришел к власти в 1993, когда Азербайджан находился на грани гражданской войны. Истощенная 5-летней войной с Арменией за Карабах страна переживала очень тяжелые времена: разрушенная экономика, всплеск преступности, безработицы. Первый президент независимого Азербайджана Аяз Муталибов сбежал. Второй, Элчибей, оказался романтиком, бессильным перед вызовами времени и посягательствами на власть мятежника Сурета Гусейнова. Тот с танками уже шел на Баку.

Алиев на фоне политических разочарований выглядел едва ли не единственной надеждой. Много кто помнил его 15-летнюю каденцию во главе республики в период с 1969 по 1982. И коррупционную советскую стабильность на фоне "бурных 90-х" тоже уже воспринимал с ностальгией. Самая влиятельная на то время партия "Народный Фронт", которая перед этим совершила переворот и поставила на пост президента Элчибея, теперь оказалась под угрозой уничтожения со стороны Гусейнова. Именно они пригласили решать проблемы в Баку Гейдара Алиева.

За 10 лет при власти, с 1993 по 2003, ему удалось стабилизировать политическую ситуацию в стране. Он ввел частную собственность, снял мораторий на продажу земли и отказался от плановой экономики. Но главной фишкой были бишкекские договоренности о перемирии в Карабахе, которые остановили активную фазу войны. А также допуск иностранных инвесторов к разработке залежей нефти и газа в Каспии, что заставило пульсировать экономику страны. Вместе со скачком цен на нефть в начале 2000-х в Азербайджан потекли нефте-газо-доллары.

Бишкекские договоренности о перемирии в Карабахе остановили активную фазу войны

По другой версии, стабильность Алиева-старшего достигнута была совсем не демократическими методами. Он использовал силовиков для подавления бунтов и оппозиционных инициатив. В частности, при нем состоялись первые суды за клевету и за решетку в Азербайджане начали бросать журналистов.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана с 2003 и по сей день, в 2017 сделал свою жену Мехрибан вице-президентом с довольно широкими политическими полномочиями. А на горизонте вырисовывается перспектива повторения передачи престола новой генерации Алиевых. У азербайджанской Софи Лорен – достаточно амбиций, чтобы мечтать о президентстве, ведь Мехрибан поддерживает один из самых влиятельных кланов страны – Пашаевы.

Кроме Пашаевых, в команде Ильхама полно динозавров, оставшихся при должностях еще с родительских времен, переприсянув Алиеву младшему.

Рамиз Мехтиев, 80-летний глава президентской администрации 23 года, Артур Расизаде, 83-летний премьер, на посту 22 года. Акула строительного бизнеса и пожиратель правительственных программ финансирования – 78-летний вице-премьер Абид Шарифов, в должности 23 года. Министр внутренних дел Рамиль Усубов отвечает за порядок в стране последние 24 года. Еще один столп, на который опирается Алиев – 73-летний заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, неизменен уже в 19 лет с главной задачей – отмывать в Европе деньги правящей семьи.

Мехрибан Алиева с дочерьми

Верхушка власти в Азербайджане, с одной стороны, напоминает семейный бизнес. Королевскую жизнь ведут лишь фавориты президента. Например, жена председателя Международного Банка Замира Хаджиева засветилась в известном лондонском универмаге Herods, сделав там покупки на 16 миллионов фунтов. А с другой стороны, азербайджанские власти напоминают партийный аппарат времен конца советского застоя. Старцы у власти – тоже признак коррумпированности: правило, доказано СССР.

Международный скандал по отмыванию денег через офшоры задел и Азербайджан. Панамские документы говорят о почти трех миллиардах долларов, вымытых из бюджета страны через более два десятка оффшорных компаний, подконтрольных семье Алиевых. Дочери президента Лейла и Арзу Алиевы сейчас владеют компанией Pasha-Holding, которой до этого руководил отец первой леди страны Ариф Пашаев. Члены семьи также имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в банковском, телекоммуникационном, горнодобывающем и нефтегазовом бизнесе.

Согласно документам, Ata-Holding на 75% принадлежит компаниям, в которых Лейла и Арзу Алиевы – управляющие, а основной контроль принадлежит Гейдару Алиеву-младшему. Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, а также недвижимостью в Лондоне, Париже, чешских Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории.

Бизнесвумен Лейла Алиева и все тот же неизменный Путин

В стране на сегодня более 100 политзаключенных. Почти три миллиарда долларов ушло на пиар власти Азербайджана за рубежом. Дома это делают медиа с подачи советника президента Али Гасанова. Развитая машина пропаганды создает позитивную картинку Ильхаму Алиеву. Он может показательно на камеры поиграть на публику мышцами, как Путин или Бердымухамедов.

Основной посыл, который идет из официальных СМИ подчеркивает стабильность, которую принесли Алиевы. Мол, правила игры таковы: вы даете нам власть, а мы вам – порядок и условное постепенное благосостояние. Как результат – Азербайджан является страной с одной стороны с замороженным военным конфликтом, с другой – местом проведения этапов фешенебельной "Формулы 1".

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Создание клановой олигархической системы власти не мешает Алиеву быть "рукопожатным" в мире. Нарушения прав человека и коррупция не сильно портят имидж власти, которая довольно грамотно балансирует между Западом и Москвой. Большинство инвестиций на разработку азербайджанских нефтегазовых месторождений принадлежат американским и британским корпорациям.

Если, например, номинальным главой страны является король, а премьер может избираться хоть пять раз подряд – то это не сильно отличается от того, что есть у нас. Я считаю себя главой исполнительной власти. И выборы у нас происходят. Внутренние проблемы страны, ее традиции, история, отношение народа к лидерам нации – все это надо оставить народу страны. Ему решать,

– так отвечал Ильхам Алиев на упреки, почему он железной хваткой держится за трон и собирается править вечно.

А решения прогнозируемы: верные люди у власти помогают обеспечивать стабильность. В Азербайджане такое положение вещей бросает длинные тени на уровень жизни простых людей. Средняя зарплата в 300-400 долларов – довольно скромный показатель для страны с щедрыми залежами нефти. 67% экономики – в тени. И абсолютно все можно решить через рушват, то есть – взятку.