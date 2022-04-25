За последние сутки абсолютным рекордсменом по пожарам в России стал Брянск – в городе пылало 4 точки. Кроме него были пожары и в других точках страны.

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За 25 апреля в России горели:

Нефтебаза, состав нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;

Дом в Санкт-Петербурге;

Авиабаза в Уссурийске;

Отделки милиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.

Кроме того, продолжаются пожары в сибирских лесах. Россияне не тушат лесные пожары – в стране просто нет людей, чтобы это сделать. Все военные, которые занимались пожаротушением в Сибири, сейчас воюют в Украине.

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