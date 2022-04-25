За останню добу абсолютним рекордсменом з пожеж у Росії став Брянськ – у місті палало аж 4 точки. Та окрім нього були пожежі й в інших точках країни.

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За 25 квітня в Росії горіли:

Нафтобаза, склад нафти на військовій базі, м'ясокомбінат та підприємство "Агропромкомплект" у Брянську;

Будинок у Санкт-Петербурзі;

Авіабаза в Уссурійську;

Відділки поліції в Москві, Іркутську та Новосибірську.

Окрім того, тривають пожежі в сибірських лісах. Росіяни не гасять лісові пожежі – в країні елементарно немає людей, щоб це зробити. Усі військові, які займалися пожежогасінням в Сибіру, зараз воюють в Україні.

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