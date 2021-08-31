Инцидент, вероятно, случился еще 24 августа. Ожидается, что пятно дойдет до северного побережья Кипра уже 31 августа.

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Представители турецкого Кипра обратились за помощью в Анкару

Представители турецкой части острова уже обратились за помощью к официальной Анкаре. Турция отправила на Кипр две лодки со специалистами.

Мы принимаем все необходимые меры, мобилизируя все силы. Все для того, чтобы окружающая среда не претерпела вреда,

– сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

Согласно последним фото, которые сделал спутник, пятно намного больше чем думали раньше. Оно распространилось на 1000 квадратных километров. Вскоре на Кипр прибудет также судно по борьбе с загрязнением "Александрия".

Смотрите видео, как движется пятно:

Обратите внимание! СМИ цитируют представителя профсоюза энергетики Сирии. Он отметил, что причина утечки – трещины в одном из топливных баков на электростанции. В этом баке было 15 тысяч тонн горючего.

На вышке в Мексиканском заливе произошел взрыв

Отметим, что недавно инцидент произошел и на нефтяной вышке в Мексиканском заливе. После мощного взрыва произошел пожар. Ряд работников получил ожоги.