Інцидент, ймовірно, трапився ще 24 серпня. Очікується, що пляма дійде до північного узбережжя Кіпру вже 31 серпня.

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Представники турецького Кіпру звернулись по допомогу до Анкари

Представники турецької частини острова вже звернулись по допомогу до офіційної Анкари. Туреччини відправила на Кіпр два човни із фахівцями.

Ми вживаємо усіх необхідних заходів, мобілізуючи усі сили. Все для того, аби навколишнє середовище не зазнало шкоди,

– сказав віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

Згідно з останніми фото, які зробив супутник, пляма набагато більша аніж думали раніше. Вона поширилась на 1000 квадратних кілометрів. Незабаром на Кіпр прибуде також судно з боротьби з забрудненням "Олександрія".

Дивіться відео, як рухається пляма:

Зверніть увагу! ЗМІ цитують представника профспілки енергетики Сирії. Він зазначив, що причина витоку – тріщини в одному з паливних баків на електростанції. У цьому баку було 15 тисяч тонн пального.

На вишці у Мексиканській затоці стався вибух

Зазначимо, що нещодавно інцидент стався і на нафтовій вишці у Мексиканській затоці. Після потужного вибуху сталась пожежа. Низка працівників отримали опіки.