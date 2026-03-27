Пылает уже 5 сутки: нефтетерминал в Приморске вспыхнул с новой силой

В российском Приморске с новой силой вспыхнул пожар на нефтетерминале. Огонь не утихает уже несколько дней и снова усилился после атаки.

Пламя охватывает все большую часть стратегического объекта. Об этом сообщают "Схемы".

Какая сейчас ситуация на российском нефтетерминале?

В российском порту Приморск в Ленинградской области снова обострилась ситуация на нефтетерминале, где пожар продолжается уже несколько дней. В ночь на 27 марта огонь вспыхнул с новой силой, охватив дополнительные участки инфраструктуры.

По данным спутниковых снимков, зафиксировано существенное усиление возгорания. Над территорией объекта поднимается густой дым, а пламя распространяется на новые резервуары и технические зоны.

Пожар на нефтяном терминале в Приморске / Фото Planet Labs, "Радио Свобода"

Пожар на терминале не прекращается еще с 23 марта, когда объект подвергся атаке беспилотников. Именно после этого удара на территории началось масштабное возгорание, которое продолжается уже пятые сутки подряд.

Известно, что во время начальной атаки был поражен резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура. На объекте загорелись резервуары с нефтью и нефтепродуктами, что значительно усложнило ликвидацию пожара.

Почему порт так важен для России?