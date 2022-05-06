Но для меньших стран, таких как Словакия, Чехия, Болгария этот вызов может быть почти непреодолимым.

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Германия всегда являлась одним из лидеров ЕС. Сейчас на ней дополнительная ответственность – председательство в G-7.

И то, что на украинском рынке подавалось как "Германия против, если она будет за, еще несколько стран будут за", на самом деле было не так.

Роль Германии

Германия в большинстве своем, как один из "старших", брала на себя удар.

И в результате публичной травли, мы просто увидели реальную картину – список из четырех стран, которые просят длительный переходный период на нефть, и заявление Борреля, что газовые санкции не обсуждаются.

Германия ожидает, что ЕС обратит внимание на российский газ после того, как будет согласован поэтапный запрет на импорт российской нефти,

– отметил главный экономический советник канцлера Олафа Шольца.

Раскола нет

Следовательно, нет и не было раскола между союзниками по поводу санкций на Россию.

Вчера на брифинге Госдеп на вопрос о блокировании Венгрией санкций сказал тоже самое, что они не видят проблем, и наоборот – видят конкретные предпосылки для дифференцированного подхода.