С конца апреля по меньшей мере 17 грузов нефти и нефтепродуктов покинули российские порты на судах, попавших под санкции США, Великобритании или ЕС. Политолог Валерий Дымов рассказал 24 Каналу, кто помогает России продолжать зарабатывать деньги на нефти.

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Как нефтяная отрасль России обходит санкции

Запад вводит санкции против России, но из-за того, что страна-агрессор не присутствует на рынке нефти, то цена на нее растет. Политолог отметил, что если цена на нефть упадет ниже 60 – 65 долларов за баррель на мировом рынке, тогда российскую нефть будут покупать гораздо меньше.

Впрочем, есть китайские и индийские компании, которые с радостью покупают дешевую российскую нефть и могут конкурировать с европейскими компаниями, которые имеют более дорогие энергоносители.

К слову, из 10 санкционированных танкеров шесть участвуют в перевозках нефти в Китай, четыре – в Индию.

Россия очень зависит от энергоносителей. Ее партнеры в торговле нефтью и газом – Китай и Индия покупают более дешевое сырье, но им надо продавать на более конкурентоспособных и платежеспособных рынках. В частности, Китай продает в Европе и США.

Мы говорим о глобальных вызовах и то, как надо действовать украинской власти и тем, кто договаривается, потому что мы мотивируем тех, кто нарушает санкции и демотивируем тех, кто придерживается,

– отметил Дымов.

У России есть возможности торговать не с Западом, а Индией и Китаем. Так же есть возможности перестраховывать свои корабли и союзнических компаний, которые являются ведущими на этих танкерных маршрутах – речь идет прежде всего о Греции и Кипре.

Эти дыры надо закрывать. К сожалению, не все решают западные партнеры и мы должны понимать, что рычаги влияния на Китай и Индию ограничены,

– подчеркнул политолог.

Ситуация на глобальных рынках, с одной стороны, динамичная и зависит от многих факторов. К тому же Россия фактически создает антизападную коалицию, которая является вызовом для евроатлантической цивилизации. Антизападная коалиция – это самая большая угроза и вызов.