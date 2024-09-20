Но есть еще другой метод, который вообще приведет к краху российской экономики. Подробнее о нем в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог Тарас Загородний.

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Как нанести разящий удар по нефтяной жиле России

Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах обещает снизить цену на нефть до 40 долларов – это и может стать "смертью" для российской экономики.

Трамп говорит уже не о "потолке", а о том, что готов обвалить цены на нефть. Когда на нефтяном рынке появится много предложений и снимутся ограничения,

– отметил политолог.

Что касается Дональда Трампа, "сказочки" о том, что он в случае своей победы пожелает примириться с диктатором Владимиром Путиным, рассказывают как раз демократы.

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Хотя сейчас, когда задерживают помощь, происходит истощение украинской армии. То есть ее истощение, чтобы потом заставить сесть за стол переговоров. Загородний отметил, что это хитрая позиция – на словах помогать, а реально ничего не происходит.

Должны учитывать свои интересы. "Долбить" туда, куда нужно. Даже если будут крики, мол, "этого не надо делать". Только так можно выиграть войну,

– констатировал Тарас Загородний.