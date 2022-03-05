Об этом он рассказал в эфире 24 канала. "Мне в комментариях пишут что-то типа "негр-нацист". Они бы в понятиях сначала разобрались, а потом вешали бы какие-то ярлыки на того или иного человека", – сказал Беленюк.

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Российская пропаганда часто наоборот называет Украину "фашистским, расистским государством". На что он ответил: "Я как представитель украинского парламента наверняка являюсь самым ярким примером того, что в нашей стране абсолютно толерантно относятся ко всем людям, несмотря на цвет кожи".

Я темнокожий парень, олимпийский чемпион, вырос в Украине, мне дали все необходимые возможности, чтобы реализоваться здесь. Кроме того, я представитель парламента, мне никто не мешает на госуровне что-либо реализовывать,

– объяснил депутат.

"Конечно, как и в каждой стране, есть маргиналы, которые могут что-то сказать или обозвать. Но это не значит, что это политика всего государства", – сказал Беленюк.

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