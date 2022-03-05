Про це він розповів в ефірі 24 каналу. "Мені в коментарях пишуть щось типу "негр-нацист". Вони б у поняттях спершу розібрались, а потім вішали б якісь ярлики на ту чи іншу людину", – сказав Беленюк.

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Російська пропаганда часто навпаки називає Україну "фашистською, расистською державою". На що він відповів: "Я як представник українського парламенту напевно є найяскравішим прикладом того, що в нашій країні абсолютно толерантно ставляться до всіх людей".

Я темношкірий хлопець, олімпійський чемпіон, виріс в Україні, мені дали всі необхідні можливості для того, щоб реалізуватись тут. Крім того, я представник парламенту, мені ніхто не заважає на держрівні щось реалізовувати,

– пояснив депутат.

"Авжеж, як і в кожній країні, є маргінали, які можуть щось сказати чи обізвати. Але це не означає, що це політика всієї держави", – сказав Беленюк.

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