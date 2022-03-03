Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала подтвердил, что вакуумные боеприпасы – тип негуманного оружия. Как сообщила омбудсменка Людмила Денисова, оккупанты уже использовали эту бомбу в Ахтырке.

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Как работает вакуумная бомба

Как пояснил военный эксперт, эту бомбу не сбрасывают с самолета.

Это российская технология, идет пусковая установка на базе танка. Там – реактивные снаряды, которые выпускаются,

– отметил Жданов.

Дальность стрельбы 6 – 10 километров в зависимости от типа, их есть 2:

ТОС-1 "Солнцепек";

ТОС-2 "Буратино".

Жданов подчеркнул, что это не авиационная бомба. "Вакуумная авиационная бомба начинается с 250 килограммов, там бы пол Ахтырки снесло", – подчеркнул эксперт.

Убережет ли бомбоубежище

Военный эксперт рассказал, что, к сожалению, бомбоубежище не способно уберечь от этого оружия.

Дело в том, что такие боеприпасы создавались для того, чтобы полностью разрушать здания и выжиганием кислорода наносить поражение в укрытиях. Применить их могут в любом месте, где есть эти системы "Солнцепек". Если они применят – от них спасения нет. Олег Жданов Военный эксперт