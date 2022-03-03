Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу підтвердив, що вакуумні боєприпаси – тип негуманної зброї. Як повідомила омбудсменка Людмила Денісова, окупанти вже використовували цю бомбу в Охтирці.

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Як працює вакуумна бомба

Як пояснив військовий експерт, цю бомбу не скидають з літака.

Це російська розробка, іде пускова установка на базі танку. Там – реактивні снаряди, які випускаються,

– зазначив Жданов.

Дальність стрільби 6 – 10 кілометрів в залежності від типу, їх є 2:

ТОС-1 "Солнцепек";

ТОС-2 "Буратино".

Жданов наголосив, що це не авіаційна бомба. "Вакуумна авіаційна бомба починається з 250 кілограмів, там би пів Охтирки знесло", – наголосив експерт.

Чи вбереже бомбосховище

Військовий експерт розповів, що, на жаль, бомбосховище не здатне вберегти від цієї зброї.

Річ у тім, що такі боєприпаси створювались для того, щоб повністю руйнувати будівлі і випалюванням кисню наносити ураження тим, хто в укриттях. Застосувати їх можуть у будь-якому місці, де є ці системи "Солнцепек". Якщо вони їх застосують – від них порятунку немає. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов про вакуумні бомби: дивіться відео

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