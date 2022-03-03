Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу підтвердив, що вакуумні боєприпаси – тип негуманної зброї. Як повідомила омбудсменка Людмила Денісова, окупанти вже використовували цю бомбу в Охтирці.
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Як працює вакуумна бомба
Як пояснив військовий експерт, цю бомбу не скидають з літака.
Це російська розробка, іде пускова установка на базі танку. Там – реактивні снаряди, які випускаються,
– зазначив Жданов.
Дальність стрільби 6 – 10 кілометрів в залежності від типу, їх є 2:
- ТОС-1 "Солнцепек";
- ТОС-2 "Буратино".
Жданов наголосив, що це не авіаційна бомба. "Вакуумна авіаційна бомба починається з 250 кілограмів, там би пів Охтирки знесло", – наголосив експерт.
Чи вбереже бомбосховище
Військовий експерт розповів, що, на жаль, бомбосховище не здатне вберегти від цієї зброї.
Річ у тім, що такі боєприпаси створювались для того, щоб повністю руйнувати будівлі і випалюванням кисню наносити ураження тим, хто в укриттях. Застосувати їх можуть у будь-якому місці, де є ці системи "Солнцепек". Якщо вони їх застосують – від них порятунку немає.
Жданов про вакуумні бомби: дивіться відео
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