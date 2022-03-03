Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Я прошу не давать им спать, хоть фейерверками, чем угодно, но спать им нельзя давать. Пожалуйста, сообщайте где они! Сопротивляйтесь, не давайте им приспособиться в городе,

– подчеркнул Виталий Ким

Что делать, если увидели диверсантов, оккупантов, или вражескую технику / Инфографика 24 канала

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