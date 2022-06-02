Призывников принудительно привлекают к военкомату

Российские СМИ со ссылкой на правозащитников пишут, что военкоматы Москвы совместно с полицией проводят облавы на призывников. Они готовят облавы на уклоняющихся. В понимании россиян уклоняющиеся – это те, кто не получил повестки.

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Сообщаются, что российские силовики отлавливают призывников на улицах, домах и в любом другом месте Москвы. Призывников принудительно привлекают в военкомат, где сразу проводят медицинское освидетельствование.

Правозащитники отмечают, что медкомиссии в России проводят не полноценный осмотр, а формальный – "для галочки". После этого мужчин сразу отправляют на призывную комиссию, принимающую решение о призыве без учета заболеваний. Так мужчины в России сразу попадают в сборный пункт.

Сообщается, что по такой схеме в российскую армию затащили журналиста, имеющего бронхиальную астму. Пока с ним нет связи.

Российские правозащитники отмечают, что такие облавы характерны для Москвы и в меньшей степени для Санкт-Петербурга. В других регионах России фиксировали единичные случаи.

Российские полицейские работают по спискам по военкоматам. Их не интересует, в каком городе призывник состоит на военном учете.

В России проблемы с личным составом

Российское военное руководство бросило на войну с Украиной не только профессиональных военных, но и срочников и незаконно мобилизованных с оккупированных территорий Украины.

Утром 2 мая в Генштабе ВСУ традиционно обнародовали обновленные данные потерь России в полномасштабной войне с Украиной. Сообщается, что в Украине уже погибли 30 850 российских военных .

На фоне больших потерь верхушка Кремля боится бунтов в больших городах, поэтому отправляет на войну немалое количество военных так называемых депрессивных регионов.

Не менее всего русских военных погибают из Москвы и Санкт-Петербурга. Для сравнения, в Москве на 100 тысяч населения всего 0,23 убитых. В Бурятии, лидере так называемого рейтинга убитых российских военных, погибает 99 человек на 100 тысяч населения.

Также на фоне потерь российский президент Владимир Путин снял ограничения по возрасту для контрактников . Это позволит заключать контракты мужчинам старше 40 лет.

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