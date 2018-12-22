Нехватка подвижного состава – ключевая проблема на рынке грузоперевозок в 2018 году

В течение 2018 года проблему дефицита вагонов для грузоотправителей так и не решили. Хотя сама парк вагонов в стране пополнился.

Нехватка локомотивной тяги и высокая степень износа вагонного парка "Укрзализныци" продолжают негативно сказываться на работе многих грузоотправителей.

Проблема дефицита подвижного состава оставалась актуальной в течение 2018 года для всех грузоотправителей. Рынок реагировал на дефицит строительством новых полувагонов и ростом стоимости привлечения парка. В результате количество рабочего парка полувагонов в 2018 году увеличилось, в том числе за счет закупки 8000 новых вагонов. Но рост был нивелирован снижением их оборачиваемости на 19%. Суточные ставки за предоставление полувагонов выросли в 2018 году на 67%,

– отметил консультант "ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.

Такие данные приводит и отраслевое объединение "Укрметаллургпром". По словам президента объединения Александра Каленкова, компания "Метинвест", которая является крупнейшим грузоотправителем в Украине, привлекает к перевозкам как частный, так и государственный парк вагонов. Доля отгрузок "Метинвеста" в полувагонах по УЗ составляет 29%. Но из-за дефицита тяги и падения оборачиваемости полувагонов на складах ГОК холдинга накоплено свыше 1,4 миллиона тонн продукции, а заполняемость складов достигла технологического предела.

Поэтому компания понесет убытки от невывезенной, а следовательно нереализованной продукции. При этом недополученная валютная выручка и уменьшение налоговых отчислений в бюджет составили более 2,3 миллиарда гривен.

Вместе с тем, крупнейшим оператором полувагонов является Центр транспортной логистики УЗ (ЦТЛ). Доля отправок составляет 38,6%. Доля отгрузки с ГОК "Метинвеста" (ЦГОК, ИнГОК, Северный ГОК) в парке ЦТЛ при этом составляет 30,1% (39,8% ЮжГОК), КГРК – 50,6%. При этом общая доля отгрузки сырья и продукции компании в вагонах ЦТЛ составляет 17,9% (25,9% с ЮжГОК), то есть доля ЦТЛ в нагрузке "Метинвеста" значительно ниже ее доли на рынке.

Представникм бизнеса убеждены, что справедливым выглядит подход, который обеспечивает грузоотправителей вагонами ЦТЛ в соответствии с их долей в общем объеме перевозок.