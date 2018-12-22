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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Брак рухомого складу – ключова проблема на ринку вантажоперевезень у 2018 році

      165 Читать новость на русском
      Проблему браку рухомого складу так і не вирішили
      Проблему браку рухомого складу так і не вирішили / Фото з відкритих джерел

      Впродовж 2018 року проблему дефіциту вагонів для вантажовідправників так і не не вирішили. Хоча сама парк вагонів у країні поповнився.

      Брак локомотивної тяги і високий ступінь зносу вагонного парку "Укрзалізниці" продовжують негативно позначатися на роботі багатьох вантажовідправників.

      Проблема дефіциту рухомого складу залишалася актуальною протягом 2018 року для всіх вантажовідправників. Ринок реагував на дефіцит будівництвом нових піввагонів і зростанням вартості залучення парку. В результаті кількість робочого парку піввагонів в 2018 році збільшилася, в тому числі за рахунок закупівлі 8000 нових вагонів. Але зростання було знівельовано зниженням їх оборотності на 19%. Добові ставки за надання піввагонів виросли в 2018 році на 67%,
      зазначив консультант "ЦТС-Консалтинг" Павло Руденко.

      Такі дані наводить і галузеве об'єднання "Укрметалургпром". За словами президента об'єднання Олександра Каленкова, компанія "Метінвест", яка є найбільшим вантажовідправником в Україні, залучає до перевезень як приватний, так і державний парк вагонів. Частка відвантажень "Метінвесту" в піввагонах по УЗ становить 29%. Але через дефіцит тяги і падіння оборотності піввагонів на складах ГЗК холдингу накопичено понад 1,4 мільйона тонн продукції, а заповнюваність складів досягла технологічної межі.

      Через це компанія зазнає збитків від невивезеної, а відтак нереалізованої продукції. При цьому недоотриманий валютний виторг і зменшення податкових відрахувань до бюджету склали понад 2,3 мільярда гривень. 

      Разом з тим, найбільшим оператором піввагонів є Центр транспортної логістики УЗ (ЦТЛ). Частка його відправок становить 38,6%. Частка відвантаження з ГЗК "Метінвесту" (ЦГЗК, ІнГЗК, Північний ГЗК) в парку ЦТЛ при цьому становить 30,1% (39,8% з ПівдГЗК), КЗРК – 50,6%. При цьому загальна частка відвантаження сировини і продукції компанії в вагонах ЦТЛ становить 17,9% (25,9% з ПівдГЗК), тобто частка ЦТЛ в навантаженні "Метінвесту" значно нижче її частки на ринку.

      Представникм бізнесу переконані, що справедливим виглядає підхід, який забезпечує вантажовідправників вагонами ЦТЛ відповідно до їхніх часток у загальному обсязі перевезень.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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