Неизвестные объекты из Беларуси пересекли границу Украины, – мониторы

Вечером 2 мая некоторые мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что в Украину из Беларуси залетели неизвестные объекты. В разных источниках по-разному указывают, что это могло быть. Некоторые пишут даже о вертолетах.

Детали собрал 24 Канал. Наши журналисты обратились к представителям Воздушных сил и Государственной пограничной службы за официальным комментарием. Также есть эксклюзивная информация наших источников из Сил обороны Украины.

Залетало ли что-то из Беларуси в Украину вечером 2 мая?

В Госпогранслужбе нас переадресовали в Воздушные силы.

Источники 24 Канала сообщили: представители Сил обороны на том направлении не прослушивали залет ударных средств. Учитывая, что движение цели медленное, это может быть воздушный шар.

Между тем мониторинговые телеграм-каналы указывали, что залететь могла как пуля, так и вертолеты.

Около девяти вечера в одном из каналов говорилось, что над территорией Беларуси снова летают вертолеты – и они якобы держали курс в сторону границы с Украиной, а именно с Киевской областью. Через полчаса появилось уточнение, что это БпЛА, который, предположительно, был запущен из Беларуси. Он как раз залетал на Вышгородский район Киевской области.

Некоторые даже назвал, что речь может идти о двух вертолетах МИ-8/МИ-28.

Впрочем, другой канал четко указал, что это был воздушный шар.

Через воздушное пространство Республики Беларусь в район Чернобыльской зоны отчуждения зашел воздушный шар, высота более 6500 метров! Никаких вертолетов с территории Беларуси в воздушное пространство Украины – не заходило! Они даже в воздухе отсутствуют!

– говорится в заметке.

Важно, что эта информация от мониторов появилась на фоне тревоги в Украине, которая охватила северные и центральные области. Угрозы есть и от беспилотников, и от баллистики.

О вертолетах над Беларусью 2 мая уже говорилось, но это было днем

Владимир Зеленский заявил, что накануне была специфическая активность на границе Украины и Беларуси. Днем 2 мая говорилось, что белорусские вертолеты летают вблизи госграницы с Украиной. Эту информацию тоже распространили телеграм-каналы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в комментарии 24 Канала отметил, что в ближайшее время угрозы со стороны белорусской территории нет.

Вечером 2 мая в Украине были взрывы в нескольких областях