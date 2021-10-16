Неизвестные обстреляли машину

Правоохранители сообщили, что 14 октября поступила информация: в больницу доставлены местные жители с огнестрельными ранениями рук. Следственно-оперативная группа сразу выехала на место происшествия.

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Установили, что на одной из улиц областного центра неизвестные совершили несколько выстрелов из оружия по машине во время движения, – отметили в полиции.

На тот момент в авто находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. Они оба получили травмы рук разной степени тяжести.

Одного злоумышленника задержали

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска.

Впоследствии его поместили в изолятор временного содержания. Следователи начали уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Обратите внимание! В субботу, 16 октября, по ходатайству правоохранительных органов суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.



В Черновцах неизвестные обстреляли автомобиль / Фото Нацполиции