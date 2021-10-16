Неизвестные обстреляли машину
Правоохранители сообщили, что 14 октября поступила информация: в больницу доставлены местные жители с огнестрельными ранениями рук. Следственно-оперативная группа сразу выехала на место происшествия.
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Установили, что на одной из улиц областного центра неизвестные совершили несколько выстрелов из оружия по машине во время движения, – отметили в полиции.
На тот момент в авто находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. Они оба получили травмы рук разной степени тяжести.
Одного злоумышленника задержали
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска.
Впоследствии его поместили в изолятор временного содержания. Следователи начали уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении.
В Черновцах неизвестные обстреляли автомобиль / Фото Нацполиции