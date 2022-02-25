По информации СМИ, утром 25 февраля колонна военной техники РФ заехала с северного въезда в Мелитополь.
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В центре города военные машины с опознавательными знаками России "Z" стоят у здания СБУ, слышны выстрелы.
Спикер Управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко сказал "Суспільному", что связь с Мелитопольским управлением отсутствует.
Начальник управления внутренней политики Запорожской ОГА Владимир Марчук заявил, что сейчас идут бои за город.
В своем видеообращении мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что накануне непонятные люди зашли на территорию исполкома, прошлись по коридорам и ушли.
По его словам, ночь в городе прошла спокойно. Жертв и пострадавших нет.
Несколько часов назад на территории Мелитополя приступила к охране общественного порядка Нацгвардия Украины, сейчас исполняют свои обязанности. Город находится, насколько это возможно, в безопасном режиме. Над исполкомом Мелитополя украинский флаг, никакого другого быть не может,
– сказал городской голова.
К слову, советник председателя ОП Михаил Подоляк говорит, что в Мелитополе ситуация неоднозначная. На окраинах города есть российские войска, которые прошли из оккупированного Крыма. Остальную часть удерживают украинские военные.