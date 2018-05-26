Неизвестные атаковали Киевский патриархат в столице

Вечером 25 мая в помещении Киевской патриархии двое неизвестных распылили слезоточивый газ, в результате чего пострадала эконом институции монахиня Варвара.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского патриархата Украинской православной церкви.

Читайте также: Священник подрался с полицейскими во время ЛГБТ-марша в Молдове: видео

Отмечается, что своих действий нападающие никак не объясняли. Кроме того, после злоумышленники скрылись, поэтому их разыскивает полиция.

В результате инцидента других пострадавших или какой-либо угрозы нет.

"По предварительной оценке, инцидент может быть вызван желанием неких лиц или сил обострить ситуацию в обществе и в церковной среде в условиях ожидания решения Вселенского Патриарха по изданию Томоса об автокефалии Церкви в Украине", – добавляют в Церкви.

К слову, в полиции подтвердили факт инцидента и заявили, что сейчас продолжается комплекс мероприятий по задержанию хулиганов.

По информации пресс-службы ведомства, происшествие случилось на улице Пушкинской в ​​Шевченковском районе Киева.

"Сообщение зарегистрировали в журнале единого учета Шевченковского управления милиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства. Полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают местонахождение правонарушителей", – отметили правоохранители.