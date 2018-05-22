Священник подрался с полицейскими во время ЛГБТ-марша в Молдове: видео

В столице Молдовы Кишиневе во время марша ЛГБТ-сообщества "Без страха" случился забавный случай с участием православного священнослужителя и представителей полиции – в частности, батюшка набросился на правоохранителей с кулаками.

Соответствующее видео появилось в сети.

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На кадрах видно, как представитель церкви откровенно пытается дать бой силовикам. Кроме того, рядом стоит еще один, который готов ринуться в бой, однако его крепко удерживает сотрудник молдавской полиции.

Как пишут местные СМИ, во время ЛГБТ-марша полиция усиленно охраняла активистов и всячески препятствовала любым протестам и провокациям.

По данным правоохранителей, в марше приняло участие около 500 представителей секс-меньшинств. Все они шли по улицам столицы Молдовы в белых футболках и с розовыми сердечками в руках.

К слову, во время акции неоднократно возникали различные конфликты. К примеру, другой священнослужитель обрызгал активистов святой водой, а вблизи Дворца Республики к ЛГБТ-шествию приблизилась группа православных верующих с крестами и иконами в руках. Также представители православной церкви, среди которых были женщины и дети, даже прорвали полицейский кордон, однако те применили слезоточивый газ и в итоге оттеснили протестующих.

Бой священника с полицией во время марша ЛГБТ-сообщества в Кишиневе: видео