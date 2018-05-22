Священик побився з поліцейськими під час ЛГБТ-маршу у Молдові: відео

У столиці Молдови Кишиневі під час маршу ЛГБТ-спільноти "Без страху" трапився кумедний випадок за участю православного священнослужителя та представників поліції– зокрема, батюшка накинувся на правоохоронців з кулаками.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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На кадрах видно, як представник церкви відверто намагається дати бій силовикам. Крім того, поряд стоїть іще один, який є готовим кинутися у бій, однак його міцно утримує співробітник молдовської поліції.

Як пишуть місцеві ЗМІ, під час ЛГБТ-маршу поліція посилено охороняла активістів та всіляко перешкоджала будь-яким протестам і провокаціям.

За даними правоохоронців, у марші взяло участь близько 500 представників секс-меншин. Усі вони йшли вулицями столиці Молдови у білих футболках і з рожевими сердечками в руках.

До слова, під час акції неодноразово виникали різноманітні конфлікти. До прикладу, інший священнослужитель оббризкав активістів святою водою, а поблизу Палацу Республіки до ЛГБТ-ходи наблизилася група православних віруючих з хрестами та іконами в руках. Також представники православної церкви, серед яких були жінки та діти, навіть прорвали поліцейський кордон, однак ті застосували сльозогінний газ, і у підсумку відтіснили протестувальників.

Бій священника із поліцією під час маршу ЛГБТ-спільноти у Кишиневі: відео