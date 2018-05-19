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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Молдові поліція не дала православним активістам зірвати ЛГБТ-марш

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У Молдові поліція не дала православним активістам зірвати ЛГБТ-марш
У Молдові поліція не дала православним активістам зірвати ЛГБТ-марш / radiosvoboda

У суботу, 19 травня, у столиці Молдови Кишиневі відбувся ЛГБТ-марш. Православні активісти намагалися зірвати марш, проте поліція цього не дозволила.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Православні демонстранти без успіху намагалися прорватися через кордон поліції, що відокремив їх від учасників маршу проти гомофобії. Правоохоронці застосовували подразливий газ.

Зазначається, що у 2017 році поліція в Кишиневі зупинила схожий марш ЛГБТ-спільноти, щоб уникнути протистояння з ультрарелігійними учасниками акції протесту. Тоді поліція вивезла десятки учасників ЛГБТ-маршу з місця події автобусами після того, як православні закидали їх яйцями й обливали водою.

Теги: Новини України Молдова ЛГБТ Поліція
Джерело: 24 Канал
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