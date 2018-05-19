У Чернівцях зірвали фестиваль ЛГБТ-спільноти: фото і відео
У Чернівцях у суботу, 19 травня, невідомі зірвали спробу провести "Фестиваль рівності", в якому брали участь представники ЛГБТ-спільноти. На учасників заходу розпорошили невідомий газ.
Про це повідомляють користувачі соціальних мереж, які публікують відповідні фото та відео.
Спершу "Фестиваль рівності" мав відбутися на вулиці Кобилянській, проте невідомі заявили до поліції про нібито замінування будівлі на цій вулиці. Тож поліцейським довелося оточити територію довкола вулиці.
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На місце прибули карета швидкої медичної допомоги та рятувальники.
Учасники заходу заявили, що поліцейські "цілеспрямовано зривають" "Фестиваль рівності".
У Чернівцях невідомі повідомили про нібито замінування, щоб зірвати "Фестиваль рівності"