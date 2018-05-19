В Черновцах сорвали фестиваль ЛГБТ-сообщества: фото и видео

В Черновцах в субботу, 19 мая, неизвестные сорвали попытку провести "Фестиваль равенства", в котором принимали участие представители ЛГБТ-сообщества. На участников мероприятия распылили неизвестный газ.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей, которые публикуют соответствующие фото и видео.

Сначала "Фестиваль равенства" должен был состояться на улице Кобылянской, однако неизвестные заявили в полицию о якобы заминировании здания на этой улице. Поэтому полицейским пришлось оцепить территорию вокруг улицы.

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На место прибыли карета скорой помощи и спасатели.

Участники мероприятия заявили, что полицейские "целенаправленно срывают" "Фестиваль равенства".



В Черновцах неизвестные сообщили о якобы заминировании, чтобы сорвать "Фестиваль равенства"