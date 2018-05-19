В Молдове полиция не дала православным активистам сорвать ЛГБТ-марш

В субботу, 19 мая, в столице Молдовы Кишиневе состоялся ЛГБТ-марш. Православные активисты пытались сорвать марш, однако полиция этого не позволила.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте также: В Черновцах сорвали фестиваль ЛГБТ-сообщества: фото и видео

Православные демонстранты безуспешно пытались прорваться через кордон полиции, который отделил их от участников марша против гомофобии. Правоохранители применяли раздражающий газ.

Отмечается, что в 2017 году полиция в Кишиневе остановила похожий марш ЛГБТ-сообщества, чтобы избежать противостояния с ультрарелигиозными участниками акции протеста. Тогда полиция вывезла десятки участников ЛГБТ-марша с места происшествия автобусами после того, как православные забросали их яйцами и обливали водой.