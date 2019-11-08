Неизвестные напали на активиста в Киеве: фото и комментарий пострадавшего

Жертвой атаки от неизвестных стал эксперт в области антикоррупционной политики, основатель неправительственной организации Statewatch, а также член кадровой комиссии в ГПУ Александр Леменов.

Почему на него напали и с чем это может быть связано – он лично рассказал в прямом эфире 24 канала.

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"Нужно терпеть эту ношу, которая у нас сейчас есть. И, очевидно, это та цена, которую мы должны платить за новую Украину", – заверил Леменов.

Как произошло нападение? Активист рассказал, что он утром вышел из дома в 7:45. "Где-то посередине дороги между мои домом и станцией метро на меня сзади набросились двое мужчин. Они сразу начали бить в голову и забрызгали мне глаза газовым баллончиком. Очевидно, это тот баллончик, который впоследствии нашли работники полиции". – сказал Леменов.

С чем может быть связано нападение? По словам активиста, это (нападение на него – 24 канал) могло быть интересно многим людям на самом деле.

Потому что мне скидывали то, как прокуроры внутренней группы очень "поддерживали меня" и высмеивали эту ситуацию. Очевидно, им в кайф, что члена конкурсной комиссии и представителя общественности так избили. С другой стороны, я не удивлен абсолютно ситуацией, потому что я не один и мне себя не жалко. И я бы очень хотел, чтобы на этом была точка и на этом все закончилось, ведь вместо меня мог быть другой человек,

– ответил эксперт в антикоррупционной сфере.

Леменов отметил, что всю эту череду нужно остановить, ведь не были расследованы соответствующие дела и только там, где уже скандал – как по делу Екатерины Гандзюк, где поймали исполнителей, но до сих пор не сидят заказчики.

"Мы должны понимать, что это плеяду нужно заканчивать, потому что безнаказанность порождает еще большие преступления. Если эти люди будут чувствовать, что они могут творить все, что угодно, то они будут только нагнетать", – подытожил активист.





Смотрите полное интервью с Александром Леменовим на 24 канале: