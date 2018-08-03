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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Неизвестные напали на пресс-центр информагентства "Украинские Новости": видео

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Нападение на пресс-центр "Украинские новости"
Нападение на пресс-центр "Украинские новости" / Кадр с видео

В пятницу, 3 августа, неизвестные вандалы напали на пресс-центр информационного агентства "Украинские Новости". Они пытались сорвать пресс-конференцию ювелирного дома ZARINA, что происходила там.

Об этом сообщает "Украинские Новости".

Там уточнили, что около 20 неизвестных, в основном парней, зашли в пресс-центр вскоре после начала мероприятия. Координаторы этих лиц начали оскорблять тех, кто выступал на пресс-конференции и громкими криками мешать ее проведению.

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В то же время неизвестные заклеили пресс-центр открытками и забросали куриными яйцами спикеров и администратора пресс-центра.

В ситуацию вмешалось руководство агентства, после чего нападавшие покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули одну из спикеров мероприятия, из-за чего женщина упала на пол и травмировала руку.

Сотрудники агентства вызвали полицию, но правоохранители прибыли на место происшествия уже после того, как вандалы покинули помещение пресс-центра.

"Украинские Новости" расценивают такие действия как хулиганство и вандализм, и требуют от полиции найти и наказать нападавших", – отмечается в сообщении агентства.

Смотрите видео нападения на пресс-центр "Украинские новости":

Смотрите видео, как неизвестные ворвались в пресс-центр "Украинские новости":

 

Теги: Новости Украины столкновения Медиа СМИ
Источник: 24 Канал
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