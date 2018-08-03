Невідомі напали на прес-центр інформагентства "Українські Новини": відео

У п’ятницю, 3 серпня, невідомі вандали напали на прес-центр інформаційного агентства "Українські Новини". Вони намагалися зірвати прес-конференцію ювелірного дому ZARINA, що відбувалася там.

Про це повідомляє "Українські Новини".

Там уточнили, що близько 20 невідомих, здебільшого молодиків, зайшли до прес-центру невдовзі після початку заходу. Координатори цих осіб почали ображати тих, хто виступав на прес-конференції і гучними криками заважати її проведенню.

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Водночас невідомі заклеїли прес-центр листівками та закидали курячими яйцями спікерів та адміністратора прес-центру.

В ситуацію втрутилось керівництво агентства, після чого нападники покинули прес-центр. Перед відходом вони штовхнули одну зі спікерів заходу, через що жінка впала на підлогу і травмувала руку.

Працівники агентства викликали поліцію, але правоохоронці прибули на місце події вже після того, як вандали покинули приміщення прес-центру.

"Українські Новини" розцінюють такі дії як хуліганство і вандалізм, і вимагає від поліції виявити і покарати нападників", – зазначається у повідомленні агентства.

Дивіться відео нападу на прес-центр "Українські новини":

Дивіться відео, як невідомі увірвалися до прес-центру "Українські новини":