Неизвестные обстреляли лесорубов и подожгли их авто в Славянске, – СМИ

В районе Славянска неизвестные обстреляли лесорубов. В результате инцидента в хирургическое отделение больницы с огнестрельными ранениями попали шесть человек.

Об этом сообщает "Сайт города Славянск" со ссылкой на собственные источники.

Читайте также: Рэкетиры подожгли дом фермера на Николаевщине: мужчина начал преследование

По информации журналистов, мужчины занимались вырубкой деревьев, но имели ли они с собой соответствующие документы о разрешении, пока неизвестно.

Когда они рубили лес, к ним подошли неизвестные люди с требованием прекратить вырубку. Эти же люди начали стрелять по ногам лесорубов. Сейчас в хирургическом отделении больницы с огнестрельными ранениями находятся шесть человек. Кроме того, из собственных источников нам стало известно, что также был подожжен автомобиль, на котором они приехали,

– отмечают представители издания.

Напомним, 30 октября СМИ распространили информацию, что вице-президент Федерации бокса Киева Николай Щур во время конфликта у развлекательного заведения избил двух киевлян и стрелял в одного из них.