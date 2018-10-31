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      Невідомі обстріляли лісорубів і підпалили їхнє авто у Слов'янську, – ЗМІ

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      У Слов'янську невідомі розстріляли шістьох лісорубів, – ЗМІ
      У Слов'янську невідомі розстріляли шістьох лісорубів, – ЗМІ / Соцмережі

      У районі Слов’янська невідомі обстріляли лісорубів. Унаслідок інциденту до хірургічного відділення лікарні з вогнепальними пораненнями потрапили шість чоловік.

      Про це повідомляє "Сайт міста Слов’янськ" з посиланням на власні джерела.

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      За інформацією журналістів, чоловіки займалися вирубкою дерев, але чи мали вони з собою відповідні документи щодо дозволу, поки невідомо.

      Коли вони рубали ліс, до них підійшли невідомі люди з вимогою припинити вирубку. Ці ж люди почали стріляти по ногах лісорубів. Зараз у хірургічному відділенні лікарні з вогнепальними пораненнями перебувають шість осіб. Крім того, з власних джерел, нам стало відомо, що також було підпалено автомобіль, на якому вони приїхали,
      – зазначають представники видання.

      Нагадаємо, 30 жовтня ЗМІ поширили інформацію, що віце-президент Федерації боксу Києва Микола Щур під час конфлікту біля розважального закладу побив двох киян і стріляв в одного з них.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Слов'янськ
      Джерело: 24 Канал
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