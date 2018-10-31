Невідомі обстріляли лісорубів і підпалили їхнє авто у Слов'янську, – ЗМІ
У районі Слов’янська невідомі обстріляли лісорубів. Унаслідок інциденту до хірургічного відділення лікарні з вогнепальними пораненнями потрапили шість чоловік.
Про це повідомляє "Сайт міста Слов’янськ" з посиланням на власні джерела.
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За інформацією журналістів, чоловіки займалися вирубкою дерев, але чи мали вони з собою відповідні документи щодо дозволу, поки невідомо.
Коли вони рубали ліс, до них підійшли невідомі люди з вимогою припинити вирубку. Ці ж люди почали стріляти по ногах лісорубів. Зараз у хірургічному відділенні лікарні з вогнепальними пораненнями перебувають шість осіб. Крім того, з власних джерел, нам стало відомо, що також було підпалено автомобіль, на якому вони приїхали,
– зазначають представники видання.
Нагадаємо, 30 жовтня ЗМІ поширили інформацію, що віце-президент Федерації боксу Києва Микола Щур під час конфлікту біля розважального закладу побив двох киян і стріляв в одного з них.