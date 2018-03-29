Неизвестные похищали и насильно удерживали людей в "реабилитационном" центре Винницы

Правоохранители Винницкой области разоблачили реабилитационный центр, в котором незаконно удерживали пациентов. Последним запрещали свободно передвигаться по городу.

Обыск правоохранители провели в помещении реабилитационного центра, который расположен в областном центре, во вторник, 27 марта, информирует отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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По данным руководителя управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Винницкой области Александра Остачинского, в полицию поступила информация, что в Виннице функционирует реабилитационный центр, в котором удерживают пациентов против их воли.

Во время обыска полиция изъяла компьютерную технику и учетные карточки лиц, которые проходили реабилитацию, а также медпрепараты.

Со слов потерпевших, их силой доставляли в центр, запрещали покидать территорию, самостоятельно передвигаться по городу, общаться с родственниками и пользоваться мобильными телефонами,

– говорится в сообщении.

Трехэтажное здание огородили забором, а на окнах установили решетки.

По факту незаконного лишения свободы или похищения людей открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование. Преступникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.



Неизвестные насильно удерживали людей в "реабилитационном" центре в Винницкой области



Неизвестные насильно удерживали людей в "реабилитационном" центре в Винницкой области

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