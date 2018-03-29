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Невідомі викрадали та силоміць утримували людей у "реабілітаційному" центрі Вінниці

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Невідомі силоміць утримували людей у
Невідомі силоміць утримували людей у "реабілітаційному" центрі у Вінниці / Фото з вільних джерел

Правоохоронці Вінницької області викрили реабілітаційний центр, в якому незаконно утримували пацієнтів. Останнім забороняли вільно пересуватися містом.

Обшук правоохоронці провели у приміщенні реабілітаційного центру, який розташований в обласному центрі, у вівторок, 27 березня, інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

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За даними керівника управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у Вінницькій області Олександра Остачинського, до поліції надійшла інформація, що у Вінниці функціонує реабілітаційний центр, в якому утримують пацієнтів проти їх волі.

Під час обшуку поліція вилучила комп’ютерну техніку та облікові картки осіб, які проходили реабілітацію, а також медпрепарати.

Зі слів потерпілих, їх силоміць доставляли до центру, забороняли покидати територію, самостійно пересуватись по місту, спілкуватись з родичами та користуватись мобільними телефонами,
– йдеться у повідомленні.

Триповерхову будівлю огородили парканом, а на вікнах встановили паркан.

За фактом незаконного позбавлення волі або викрадання людей відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Злочинцям загрожує обмеження волі на термін до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Невідомі силоміць утримували людей у "реабілітаційному" центрі у Вінниці
Невідомі силоміць утримували людей у "реабілітаційному" центрі у ВінниціНевідомі силоміць утримували людей у Вінниці
Невідомі силоміць утримували людей у "реабілітаційному" центрі у Вінниці

До слова, у селі Великополовецьке, що на Київщині, в одному з магазинів група невідомих чоловіків напала на продавця. Побили, зв'язали йому руки, ноги і викрали 14 тисяч гривень. Після чого зникли на автівці у невідомому напрямку.

Теги: Кримінальні новини Вінниця
Джерело: 24 Канал
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