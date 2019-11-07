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      Неизвестные в масках с потасовками захватили общежитие в Киеве: видео

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      Неизвестные в масках с потасовками захватили общежитие в Киеве
      Неизвестные в масках с потасовками захватили общежитие в Киеве / Скриншот с видео

      В Киеве на улице Полевой мужчины в форме и в масках захватили общежитие и выгнали людей.

      Очевидцы в соцсетях сообщили, что нападавшие ворвались к жильцам дома, потому что якобы, те не имеют документов, позволяющих им там жить. К тому же – помещение аварийное.

      К слову: Выломанные двери, слезоточивый газ и полиция: жесткий конфликт между верующими произошел на Буковине

      На видео заметно, что как люди в масках не пускают жителей к дому. А на первом этаже выбиты окна и двери.

      По информации ТСН, жители рассказали, что в общежитие ворвались представители исполнительной службы с "титушками", которые выгнали людей из помещения, где остались дети и домашние животные. Также добавили, что с некоторых квартир они вынесли сумки с вещами.

      Известно, что на место инцидента приехала полиция, которая начала задерживать "титушок", которые имели немало оружия.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Титушки
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