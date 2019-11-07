Неизвестные в масках с потасовками захватили общежитие в Киеве: видео

В Киеве на улице Полевой мужчины в форме и в масках захватили общежитие и выгнали людей.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что нападавшие ворвались к жильцам дома, потому что якобы, те не имеют документов, позволяющих им там жить. К тому же – помещение аварийное.

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На видео заметно, что как люди в масках не пускают жителей к дому. А на первом этаже выбиты окна и двери.

По информации ТСН, жители рассказали, что в общежитие ворвались представители исполнительной службы с "титушками", которые выгнали людей из помещения, где остались дети и домашние животные. Также добавили, что с некоторых квартир они вынесли сумки с вещами.

Известно, что на место инцидента приехала полиция, которая начала задерживать "титушок", которые имели немало оружия.