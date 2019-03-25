00:09
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Неизвестные в охотничьих костюмах убили 134 жителя Мали: местные подозревают "Аль-Каиду"

      0 Читати новину українською
      В африканском Мали произошел теракт
      В африканском Мали произошел теракт / Screenshot

      В центрально-африканском Мали произошло массовое убийство представителей народа фулани. В результате нападения деревни были разрушены, погибло 134 человека.

      Нападение на деревни Огоссагу и Велингара произошло после визита миссии Совета безопасности ООН в поисках решений проблемы насилия, сообщает CNN.

      Читайте также: Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках

      По словам очевидцев, вооруженные люди в костюмах охотников ночью окружили и начали жечь села, убивая их жителей. Количество жертв – 134 человека – среди них и дети, и беременные женщины.

      Местные жители считают, что нападение могло быть ответом местного филиала "Аль-Каиды" за рейд, проводенній местной полицией на территории клана в прошлую пятницу.

      Видео: нападение в Мали

       

      blog_ava
      В ужасном ДТП в Одессе погибли дети известных местных бизнесменов: фото
      24 марта
      6465
      Теги: Африка Мали Теракт Жертвы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
      24 марта , 22:07 Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
      898
      Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      24 марта , 22:00 Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 713
      Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму
      24 марта , 20:01 Самые смешные мемы недели: хот-дог Тимошенко, Нурсултан вместо Астаны, украинский Путина в Крыму
      426
      Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      24 марта , 19:00 Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      Центр UA 3710
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      24 марта , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 462
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Россияне из-за технической ошибки полюбили Путина не слишком сильно
       16 декабря 2016 , 17:37 1
      Природные катаклизмы: какие катастрофические последствия ощутил мир
       9 августа 2018 , 14:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук