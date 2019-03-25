Неизвестные в охотничьих костюмах убили 134 жителя Мали: местные подозревают "Аль-Каиду"

В центрально-африканском Мали произошло массовое убийство представителей народа фулани. В результате нападения деревни были разрушены, погибло 134 человека.

Нападение на деревни Огоссагу и Велингара произошло после визита миссии Совета безопасности ООН в поисках решений проблемы насилия, сообщает CNN.

Читайте также: Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках

По словам очевидцев, вооруженные люди в костюмах охотников ночью окружили и начали жечь села, убивая их жителей. Количество жертв – 134 человека – среди них и дети, и беременные женщины.

Местные жители считают, что нападение могло быть ответом местного филиала "Аль-Каиды" за рейд, проводенній местной полицией на территории клана в прошлую пятницу.

Видео: нападение в Мали