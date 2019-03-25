Невідомі у мисливських костюмах вбили 134 жителів Малі: місцеві підозрюють "Аль-Каїду"
У центрально-африканському Малі відбулось масове вбивство представників народу фулані. Внаслідок нападу села були вщент зруйновані, загинуло 134 людини.
Напад на села Огоссагу і Велингара стався після візиту місії ради безпеки ООН у пошуках рішень проблеми насильства, повідомляє CNN.
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За словами очевидців, озброєні люди у костюмах мисливців серед ночі оточили і почали палити села, вбиваючи їх мешканців. Кількість жертв – 134 особи – серед них і діти, і вагітні жінки.
Місцеві жителі вважають, що напад міг бути відповіддю місцевої філії "Аль-Каїди" за рейд, що проводила місцева поліція на території клану минулої п'ятниці.
Відео: напад в Малі
Джерело: 24 канал
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