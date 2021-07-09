По словам очевидцев, мужчина вел себя крайне неадекватно и бросался с ножом на людей.
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Во французском городе Марсель произошел жуткий инцидент – неизвестный мужчина напал на детский сад. Произошло это в конце дня 9 июля.
Источник:BFM tv
По словам очевидцев, мужчина вел себя крайне неадекватно и бросался с ножом на людей.
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Новость дополняется...