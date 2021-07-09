За словами очевидців, чоловік поводився вкрай неадекватно та кидався з ножем на людей.
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У французькому місті Марсель стався моторошний інцидент – невідомий чоловік напав на дитячий садок. Сталося це наприкінці дня 9 липня.
Джерело:BFM tv
За словами очевидців, чоловік поводився вкрай неадекватно та кидався з ножем на людей.
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Новина доповнюється...