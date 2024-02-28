Неизвестный объект сняли бойцы 406-го батальона в феврале с помощью квадрокоптера "тепловизионного видения". Этот объект был теплее, чем окружающая среда, хотя дрон и сообщил об ошибке.
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Объект не двигался
Украинские военные зафиксировали над зоной боевых действий неизвестный объект, который завис в небе и не двигался. Кадры озадачили многих. Появилась версия, что это мираж "Фата Моргана".
Оно возникает, когда слой теплого воздуха на большей высоте и нижний слой холодного воздуха создают "атмосферный канал", который преломляет или искривляет свет, создавая воздушные отражения.
В то же время представитель компании-производителя дронов Mavic DJI сообщил изданию, что, хотя он не может ответить точно, но, вероятно, причина загадки – ошибка в оборудовании.
Это может быть просто оптической иллюзией съемки чего-то на водоеме,
– отметили пользователи.
Неизвестный объект над фронтом: смотрите видео
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