Невідомий об'єкт зняли бійці 406-го батальйону у лютому за допомогою квадрокоптера "тепловізійного бачення". Цей об'єкт був теплішим, ніж навколишнє середовище, хоча дрон і сповістив про помилку.

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Об'єкт не рухався

Українські військові зафіксували над зоною бойових дій невідомий об'єкт, який завис у небі і не рухався. Кадри спантеличили багатьох. З'явилася версія, що це міраж "Фата Моргана".

Воно виникає, коли шар теплого повітря на більшій висоті і нижній шар холодного повітря створюють "атмосферний канал", який заломлює або викривляє світло, створюючи повітряні відображення.

Водночас представник компанії-виробника дронів Mavic DJI повідомив виданню, що, хоча він не може відповісти точно, але, ймовірно, причина загадки – помилка в обладнанні.

Це може бути просто оптичною ілюзією знімання чогось на водоймі,

– зазначили користувачі.

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