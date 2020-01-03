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      Неизвестный напал с ножом на людей под Парижем: есть пострадавшие – видео

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      Нападавшего обезвредили полицейские / bfmtv.com

      Неизвестный напал с ножом на людей, которые отдыхали в парке возле Парижа. Французская полиция уже застрелила нападавшего.

      Ранения получили по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

      К теме: Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина: видео

      Нападение произошло в городе Виллежуф в юго-восточной части французской столицы. По предварительным данным, один из пострадавших от ножевой атаки находится в крайне тяжелом состоянии.

      По сообщениям очевидцев, на нападавшем был пояс, похожий на пояс шахида и он выкрикивал "Аллах Акбар". Полиция рассматривает версию теракта.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Франции Теракт
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