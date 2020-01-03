Неизвестный напал с ножом на людей под Парижем: есть пострадавшие – видео
Неизвестный напал с ножом на людей, которые отдыхали в парке возле Парижа. Французская полиция уже застрелила нападавшего.
Ранения получили по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает французский телеканал BFM.
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Нападение произошло в городе Виллежуф в юго-восточной части французской столицы. По предварительным данным, один из пострадавших от ножевой атаки находится в крайне тяжелом состоянии.
По сообщениям очевидцев, на нападавшем был пояс, похожий на пояс шахида и он выкрикивал "Аллах Акбар". Полиция рассматривает версию теракта.
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