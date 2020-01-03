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      Невідомий напав з ножем на людей біля Парижа: є постраждалі – відео

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      Нападника знешкодили поліцейські / bfmtv.com

      Невідомий напав із ножем на людей, які відпочивали у парку біля Парижа. Французька поліція вже застрелила нападника.

      Поранення отримали щонайменше четверо людей. Про це повідомляє французький телеканал BFM.

      До теми: Невідомий влаштував стрілянину у центрі Берліна: відео

      Напад стався у місті Віллежуф у південно-східній частині французької столиці. За попередніми даними, один із постраждалих від ножової атаки перебуває у вкрай важкому стані.

      За повідомленнями очевидців, нападник мав на собі пояс, схожий на пояс шахіда і  вигукував "Аллах Акбар". Поліція розглядає версію теракту.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Франції Теракт
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