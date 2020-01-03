Невідомий напав з ножем на людей біля Парижа: є постраждалі – відео
Невідомий напав із ножем на людей, які відпочивали у парку біля Парижа. Французька поліція вже застрелила нападника.
Поранення отримали щонайменше четверо людей. Про це повідомляє французький телеканал BFM.
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Напад стався у місті Віллежуф у південно-східній частині французької столиці. За попередніми даними, один із постраждалих від ножової атаки перебуває у вкрай важкому стані.
За повідомленнями очевидців, нападник мав на собі пояс, схожий на пояс шахіда і вигукував "Аллах Акбар". Поліція розглядає версію теракту.
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