19:11
1 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Неизвестный открыл огонь в Новом Орлеане, много пострадавших: фото

      99 Читати новину українською
      В Новом Орлеане неизвестный подстрелил одиннадцать человек / Скриншот из видео

      В туристическом центре французского квартала города Новый Орлеан, в штате Луизиана, неизвестный открыл огонь. Пострадали 11 человек, двое из них – в критическом состоянии.

      О погибших информации на данный момент нет, сообщает BBC. В полиции заявили, что возле места происшествия задержали одного подозреваемого.

      Знайте больше: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

      Стрельба произошла в 03:30 ночи по местному времени.

      Впоследствии правоохранители уточнили, что личность до сих пор находится под следствием, до сих пор никого не арестовали. Других подробностей нет. Пока нет подтверждений, или точно этот человек устроил стрельбу.


      Стрельба в Новом Орлеане / Источник​: ap.org

      Всех пострадавших доставили в больницу.

      В то время во французском квартале было много людей, которые отмечали выходные после Дня благодарения. Тысячи болельщиков и выпускников также приехали в город на футбольную игру Bayou Classic, которую традиционно проводят в эти выходные.


      Место стрельбы в Новом Орлеане / Источник:ap.org

      К сожалению, это не единственная стрельба в США в последнее время. В середине ноября неизвестный открыл возле супермаркета "Волмарт". В результате инцидента, который произошел в городке Дункан, штат Оклахома, погибли 3 человека.

      Переводы заробитчан и спекуляция: от чего зависит стабильность гривны
      сегодня
      698
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Бойовикам і російським спецназівцям добряче дісталося: все про перший бій в Донецькому аеропорту
      Леонід Остальцев 241
      сегодня , 16:00 Чому фільм "Ціна правди" не лише про минуле, а й про сьогодення
      Блог Соцмережі 313
      сегодня , 12:00 Рятівники історичної честі Росії: яка їх спіткала доля вдома
      Блог Медіа 1726
      сегодня , 09:40 Что такое ВИЧ, как он передается и когда превращается в СПИД
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1372
      сегодня , 08:40 Гороскоп на декабрь 2019 года: чего ждать и к чему годовится – прогноз астролога
      Блог Соцмережі 5369
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук