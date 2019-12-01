Неизвестный открыл огонь в Новом Орлеане, много пострадавших: фото

В туристическом центре французского квартала города Новый Орлеан, в штате Луизиана, неизвестный открыл огонь. Пострадали 11 человек, двое из них – в критическом состоянии.

О погибших информации на данный момент нет, сообщает BBC. В полиции заявили, что возле места происшествия задержали одного подозреваемого.

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Стрельба произошла в 03:30 ночи по местному времени.

Впоследствии правоохранители уточнили, что личность до сих пор находится под следствием, до сих пор никого не арестовали. Других подробностей нет. Пока нет подтверждений, или точно этот человек устроил стрельбу.



Стрельба в Новом Орлеане / Источник​: ap.org

Всех пострадавших доставили в больницу.

В то время во французском квартале было много людей, которые отмечали выходные после Дня благодарения. Тысячи болельщиков и выпускников также приехали в город на футбольную игру Bayou Classic, которую традиционно проводят в эти выходные.



Место стрельбы в Новом Орлеане / Источник:ap.org

К сожалению, это не единственная стрельба в США в последнее время. В середине ноября неизвестный открыл возле супермаркета "Волмарт". В результате инцидента, который произошел в городке Дункан, штат Оклахома, погибли 3 человека.