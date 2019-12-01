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      Невідомий відкрив вогонь у Новому Орлеані, багато постраждалих: фото

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      У Новому Орлеані невідомий підстрелив одинадцять осіб / Скріншот із відео

      У туристичному центрі французького кварталу міста Новий Орлеан у штаті Луїзіана невідомий відкрив вогонь. Постраждали 11 осіб, двоє з них – у критичному стані.

      Про загиблих наразі немає інформації, повідомляє BBC. У поліції заявили, що біля місця події затримали одного підозрюваного.

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      Стрілянина сталася о 03:30 ночі за місцевим часом.  

      Згодом правоохоронці уточнили, що особа досі перебуває під слідством, до цього часу нікого не арештували. Інших подробиць не надають. Наразі немає підтверджень, чи це ця людина влаштувала стрілянину.


      Стрілянина у Новому Орлеані/ Джерело: ap.org

      Усіх постраждалих доставили до лікарні.

      У той час в французькому кварталі було багато людей, які відзначали вихідні після Дня подяки. Тисячі вболівальників та випускників також приїхали до міста на футбольну гру Bayou Classic, яку традиційно проводять у ці вихідні.


      Місце стрілянини в Новому Орлеані/ Джерело: ap.org

      На жаль, це не єдина стрілянина у США протягом останнього часу. В середині листопада невідомий відкрив біля супермаркету "Волмарт". Внаслідок інциденту, який трапився у містечку Дункан, штат Оклахома, загинули 3 осіб.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики
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