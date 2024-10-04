Об этом сообщается в Постановлении № 560. Военнослужащие обязаны появляться в срок и место, указанные в повестке, для постановки на воинский учет, уточнения своих персональных данных.

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Кто может выдать повестку

В Украине вручать повестки имеют право:

представители ТЦК;

представители органов местного самоуправления;

руководители учебных заведений;

руководители организаций, предприятий и учреждений, где работает военнообязанный.

При этом полицейские, военнослужащие и пограничники не могут.

Важно. После вручения первой повестки человека не заберут сразу в зону активных боевых действий. Сначала его поставят на учет и уточнят личные данные. Только потом придет повестка для прохождения медицинской комиссии. Только после заключения медкомиссии человека могут направить на службу.

За неявку в ТЦК и СП на призывника может быть наложена административная ответственность.

Штраф за неявку в ТЦК и СП 2024

В случае получения повестки дня для обновления учетных данных или прохождения медицинской комиссии, но неявки в ТЦК, человеку грозит административное наказание в виде штрафа.

При этом в документе снижены изначально предложенные штрафы и убрана уголовная ответственность за отказ от прохождения медкомиссии в период мобилизации.

Какая сумма штрафа предусмотрена в 2024 году

За нарушение правил воинского учета в период военного времени предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

За повторное нарушение в течение года налагается штраф:

для граждан - от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 8 500 – 11 900 грн;

для должностных лиц и юрлиц - от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 25 500 – 34 000 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации во время военного положения налагается штраф:

для граждан - от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17 000 – 25 500 грн

для должностных лиц и юрлиц - от 2000 до 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан, , то есть 34 000 – 59 500 грн.

Уклонение от призыва на службу в период военного времени наказывается уголовной ответственностью и лишением свободы от трех до пяти лет.