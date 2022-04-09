Буча – это город, где произошли страшные преступления. Об этом Карл Нехаммер заявил на брифинге после встречи с Владимиром Зеленским, сообщает 24 канал.

Актуально Зеленский начал встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером

Необходимо, чтобы члены ООН исследовали эти преступления, чтобы международная юстиция приступила к работе и боролась с этими преступлениями. Это долг нашего времени,

– подчеркнул политик.

Он отметил, что население Австрии хочет помогать украинцам. И эта помощь, по словам канцлера, не прекратится.