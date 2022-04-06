Зеленский отметил, что Ирландия с первых дней российского вторжения – на стороне добра, то есть Украины.

Кстати Ирландия поддерживает заявку Украины на членство в ЕС, – премьер-министр Мартин

Ирландия ни секунды не сомневалась

Страна не сомневалась, помогать ли нам, а сразу начала это делать.

И хотя вы – нейтральная страна, вы не остались нейтральными к горю и страданиям, которые Россия принесла украинцам,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил ирландцев за гуманитарную и финансовую поддержку, за поддержку санкций против России, за заботу об украинцах, нашедших безопасность в этой стране.

Президент призвал Ирландию убеждать партнеров из ЕС к более жестким санкциям против России. К таким, которые реально остановят военную машину России.

Политик пригласил Ирландию присоединиться к восстановлению Украины

Зеленский раз подчеркнул, что уже сейчас нужно думать о восстановлении нашей страны после войны.

"Мы приглашаем ведущие страны планеты поучаствовать в восстановлении Украины. Понятно, что я приглашаю Ирландию поучаствовать в этом проекте. Например, в нашей Херсонской области", – отметил Зеленский.

Он добавил, что, объединив наши силы, мы покажем – Украина и Ирландия вместе способны сделать гораздо больше, чем планировало разрушить крупнейшее государство планеты.